Tre accoltellati al pronto soccorso | quando è esplosa la furia cieca del 22enne

(Di martedì 16 aprile 2024) Milano, 16 aprile 2024 – Daniele Z., il ventiduenne incensurato che lunedì pomeriggio ha accoltellato tre persone alla clinica Città Studi di via Jommelli, è stato arrestato con le accuse di lesioni aggravate e atti persecutori nei confronti della ex coetanea. Stando a quanto ricostruito finora, i due stanno insieme da anni, sin dai tempi in cui frequentavano la stessa scuola, con continui tiramolla. Di recente, la coppia, che ha una bambina, stava attraversando uno dei tanti momenti di crisi, secondo le informazioni raccolte dai carabinieri del Radiomobile. Insieme in ospedale Negli ultimi giorni, il ventiduenne aveva chiesto più volte alla compagna di avere un incontro per chiarirsi. Dopo lunghe insistenze, la ragazza ha accettato di farsi accompagnare al colloquio di lavoro alla clinica Città Studi. Poi, però, all'improvviso èl'ira del ventiduenne, ...