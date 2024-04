Travolto da macchinario | lavoratore 53enne muore a Marcianise

(Di martedì 16 aprile 2024). La Procura di Santa Maria Capua Vetere indaga per omicidio colposo su un infortunio mortale sul lavoro avvenuto l’11 aprile scorso – del quale si è avuto notizia solo oggi – in un’azienda della zona industriale Nord di(Caserta), dove ha perso la vita l’operaio Carlo Amendola,di Casoria (Napoli). Ilaveva riportato lesioni molto gravi dopo essere statoda un, ed era stato portato d’urgenza all’ospedale napoletano Cardarelli dove è morto dopo poco. Pare che Amendola stesse lavorando su una macchina sbobinatrice. Non si ferma dunque la scia di sangue dei morti sul lavoro nel Casertano; il 10 aprile scorso, in un cantiere edile di Grazzanise, aveva perso la vita un33enne di Maddaloni, rimasto ...

