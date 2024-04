Tratteniamo i giovani Restino qui a lavorare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) “Profeti in patria“ è un format ideato dall’associazione “Scegliamoci il futuro“ che quest’anno era dedicato agli imprenditori e che si è svolto in biblioteca comunale nella mattinata di sabato. Sono stati consegnati riconoscimenti ad alcuni titolari di azienda che portano alto il nome dell’Altotevere nel mondo e sono: Giuseppe Ponti per Cmc Spa, Giovanni Signorelli di Sitrex, Rita e Abramo Cherubini per la Salpa e Aldo Spapperi per Spapperi N.T. "I numerosi partecipanti hanno avuto l’occasione di vedere e ascoltare la storia di quattro aziende che possono essere considerate vere ambasciatrici nel mondo della nostra storia, cultura e imprenditorialità", riferisce il presidente Franco Campagni ringraziando il Comune per il patrocinio. La mattinata è stata condotta da Marco Sensi e ha previsto anche la proiezione della storia di ogni azienda, con l’intervento dell’imprenditore che è ...