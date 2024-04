(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “I nuovidevono cogliere ladi. Certamente vi sono i vantaggi di tipo ambientale nell'avere una trazione elettrica perché riduce notevolmente le emissioni nocive. Questo significa una maggiore qualità della vita, attrattività per ilo epossibilità di lavoro ma non vanno dimenticati alcuni altri aspetti”. Lo ha detto il Direttore Centrale diS.p.a. di, Carlo, a margine del XVIII Convegno Nazionale di Asstra tenutosi a Roma. “Si possono creare occasioni di sviluppo culturale - ha proseguito - perché leportano con sé anche la necessità di competenze. Poi infine ...

Orlandini (Aixia): “Sensibilizzare tutte le fasce di età, sociali e di reddito su mobilità” - (Adnkronos) – “Dobbiamo lavorare sulla sensibilizzazione e sul coinvolgimento di tutte le fasce di età, sociali e di reddito”. Così Andrea Orlandini, rappresentante Aixia e ricercatore senior Cnr, in ...periodicodaily

Trasporti, Poledrini (Arst Cagliari): "I Territori colgano la sfida di adottare nuove tecnologie" - “I nuovi territori devono cogliere la sfida di adottare nuove tecnologie. Certamente vi sono i vantaggi di tipo ambientale nell’avere una trazione elettrica perché riduce notevolmente le emissioni noc ...adnkronos

Danimarca, violento incendio alla Borsa di Copenaghen: crollata la guglia – Video - Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una ...sulpanaro