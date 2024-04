Trasporti | Misiani | “Offrire alternative Tpl a chi non può permettersi auto elettrica”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – ”Tutti a parole diciamo che il Traporto pubblico locale è strategico per Paese: è vero, ma dobbiamo essere più consapevoli che non c’è transizione verde senza sistema Tpl che funziona e cresce. Stiamo avviando un processo di decarbonizzazione del sistema del trasporto e chi non può perdere il reddito per acquistare un’, allora dobbiamounaalle limitazioni ambientali al traffico privato. Senza il Tpl che funziona, interi pezzi della società saranno fuori dalla mobilità”. Lo sottolinea Antonio, vicepresidente Commissione Bilancio del Senato, in occasione del XVIII Convegno Nazionale di Asstra in corso a Roma.”L’Europa non si può non occupare più dal 2026 di risorse comuni. Anche dopo il 2026 saranno necessarie risorse europee per la ...