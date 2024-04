Trasporti | Medeghini Brescia Mobilità | “Anche sistema alternativo per adeguarsi a bisogni”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 16 aprile 2024) “Il trasporto pubblico per rispondere ai nuovididevevelocemente. Le persone sono diventate più esigenti, serve attenzione al cliente e unche crei la possibilità per ognuno di noi di avere un’alternativa che deve essere più sostenibile per le città, più economica per l’utilizzatore, in termini di tempo di viaggio,