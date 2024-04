Trasporti | Galdi Anci | Servono risorse per una mobilità di qualità

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - “Solo un adeguato impiego dellepuò fare la differenza nel campo della”. Lo ha detto Antonella, vicesegretario generale, in occasione del XVIII convegno nazionale Asstra, in corso a Roma. “Il sistema deipubblici - dichiara - è la strada migliore per rendere più vivibili le nostre città. Ma questa strada può essere percorsa solo se il trasporto pubblico riesce ad andare incontro alle esigenze dei cittadini”. Secondo, "è necessaria una rivoluzione a livello culturale, che porti ad unapiù accessibile e sostenibile”. Conclude: “Ridurre l'uso dell'auto privata deve essere l'obiettivo finale”.

Albanella: migliorano le condizioni di Adriano Galdi, il barista gravemente ferito in un incidente stradale - Sta meglio ed è tornato a casa dall’ospedale Adriano Nicola Galdi, il 29enne, titolare di un bar di Matinella, che il 22 marzo scorso aveva riportato gravi ferite in seguito ad un incidente stradale a ...infocilento

Salerno, trasporto pubblico a metà: turisti appiedati anche nelle prossime festività - StampaDisagi per i salernitani e per i turisti si vivranno in città, a causa di un servizio di trasporto pubblico ancora a metà, anche nei prossimi giorni festivi del 25 aprile e del primo maggio. Se ...salernonotizie

Salerno, problemi trasporto pubblico: turisti appiedati - Problemi di non facile risoluzione. Disagi per gli abitanti di Salerno e per i turisti si vivranno in città, a causa di un servizio di trasporto ...zon