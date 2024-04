Trasporti | Arrigoni Gse | “Incentivare efficientamento energetico aziende Tpl”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – ''Il Gse è il braccio operativo del governo per la sostenibilità nel Paese e l'incentivazione per l'per la mobilità pubblica con gradualità e attraverso la neutralità tecnologica che è imprescindibile. Noi monitoriamo l'andamento della transizione energetica del trasporto. Dobbiamo correre perchè gli obiettivi in Europa sono sfidanti con l'obiettivo al 2050