Tram in via Riva Reno a Bologna | strade chiuse | nuovi parcheggi e modifiche ai bus

(Di martedì 16 aprile 2024), 16 aprile 2024 – Proseguono i lavori del cantiere per la linea rossa delin viadi. I lavori dureranno per 16 mesi e da domani – come annuncia il Comune – sarà chiuso l’incrocio-Lame (per tre mesi). Da lunedì 22 aprile, invece, inizia il cantiere che porterà in primo luogo la demolizione del solaio di copertura del canale e al ritorno del(a vista) in città. I lavori per la linea rossa delin via(foto Schicchi) Chiusura incrocio tra viadie via delle Lame Dopo gli interventi propedeutici effettuati tra ieri e oggi, da domani, mercoledì 17 aprile, fin dalla mattinata, sarà chiuso anche ...