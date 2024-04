Tragedia in Brasile | Elisangela si sposa e muore poche ore dopo | un terribile incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Aveva appena coronato il suo grande sogno,ndo l’uomo della sua vita. Ma soltantoorela cerimonia, della quale aveva pubblicato le foto in rete entusiasta, è rimasta vittima di unaassurda.Gazano, mamma di 5 figli, ha infatti perso l’equilibrio mentre si trovava in riva al mare, a pochi metri dalla casa di campagna affittata per la grande festa serale con amici e parenti. È caduta in acqua e nonostante il coraggio dei presenti, che si sono subito tuffati per aiutarla sapendo che non era in grado di nuotare, è rimasta vittima di un improvviso arresto cardiaco. Inutile la corsa dell’ambulanza, con i medici che hanno subito tentato di prestarle soccorso: la donna si è spenta sotto gli occhi dei presenti, compreso l’uomo che da poco era diventato suo ...