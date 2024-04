Traffico Roma del 16-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondiancora intenso sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata interna tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina anche sul tratto Urbano della 24-teramo Ci sono rallentamenti e code in uscita dalla città dalla tangenziale al Raccordo Anulare problemi su via Pontina per un incidente avvenuto all’altezza del raccordo anulare code da via Cristoforo Colombo in direzione di Pomezia È più avanti permangono altre code ma per lavori tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima ci spostiamo su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria in direzione di San Giovanni ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...