Traffico Roma del 16-04-2024 ore 17 | 00

(Di martedì 16 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare incolonnamenti a causa di un incidente in carreggiata interna tra Bufalotta e Tiburtina lavori invece su via Pontina code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Pomezia sempre per lavori si sta in fila anche su via Salaria all’altezza di Settebagni in uscita dalla capitale gli ai Parioli per lavori e binari chiusa la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo modifiche di percorso per la linea 19 nub lavori su via dei Monti Tiburtini e l’altezza dell’ospedale Sandro Pertini chiuse le carreggiate centrali nelle due direzioni possibili quindi il rallentamenti e code nelle ore dipiù intenso lavori di notte su via Salaria Fino al prossimo 20 aprile in fasce orarie a 21/6 modifica la ...