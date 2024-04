Traffico Roma del 16-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ai Parioli per lavori sui binari è chiusa la corsia tranviaria di Viale Rossini tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo modifica per la linea 19 navetta che transita in via Carissimi e via Bellini non effettuando tre fermate due in Viale Rossini l’altra su viale Liegi resta Inoltre su bus è il servizio della linea 2 la linea 3 viaggia su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia la linea 19 utilizza bus nel percorso tra Porta Maggiore Piazza Risorgimento aggiornamenti sumobilità punto it è sempre su Viale Rossini è stata rinviata la nuova fase di potature prevista per oggi nel tratto di strada tra via Guido D’Arezzo e via Giovanni Paisiello via dei Reti è stata riaperta alnel tratto compreso tra via dei Volsci e Cortina ripristinati ...