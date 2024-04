Traffico Roma del 16-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità cantieri incolonnamenti su via Salaria tra il grae sette Bagni a tratti nei due sensi di marcia lavori e code anche su via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Latina ai Parioli chiusa da ieri la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo sullo stesso viale fino alle ore 16 Inoltre per potature chiuso il tratto via Guido D’Arezzo via Giovanni Paisiello in questa direzione sempre da ieri sono chiuse le carreggiate centrali di via dei Monti Tiburtini nei pressi dell’ospedale Sandro Pertini possibili rallentamenti nelle ore di maggiorla polizia locale Ci segnala da questa mattina alla chiusura temporanea di via del Casaletto per interventi di potatura tra via Roberto Alessandri è largo Alberto ...