Traffico Roma del 16-04-2024 ore 11 | 30

(Di martedì 16 aprile 2024) Luce VerdeBentrovati dalla redazione ancora rallentato illungo la carreggiata interna del raccordo o anulare tra le uscite Casilina Appia per le consolare iin coda su via Salaria per lavori tra gr e Settebagni nei due sensi di marcia code poi su via Cassia tra il raccordo è via di Grottarossa in direzione di via Flaminia anche per un incidente e file su via Aurelia dal grave verso Piazza Irnerio lavori e code su via Pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina la polizia locale Ci segnala incidente su Viale Regina Margherita code tra via Giovanni Maria Lancisi e viale dell’Università chiusa temporaneamente via del Casaletto per interventi di potatura tra via Roberto Alessandri Largo Alberto pepere proseguono i lavori iniziati ieri in via dei Monti Tiburtini sono chiuse le carreggiate centrali nei ...