Traffico Roma del 16-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità lavori all’altezza di sette bagni con ripercussioni di code sia sulla diramazionenord che su via Salaria in direzione del raccordo anulare stessa situazione su via Pontina cantiere incolonnamenti Tra Spinaceto e Castel di Decima in direzione Pomezia e tra Pomezia e Castel di Decima verso l’Eur ai Parioli chiusa da ieri la corsia tranviaria di viale Gioacchino Rossini tra Piazza Ungheria e via Guido D’Arezzo sullo stesso viale dalle ore 9 alle 16 per potature chiuso il tratto via Guido D’Arezzo via Giovanni Paisiello in questa direzione ricordiamo che da ieri per lavori sono chiuse le carreggiate centrali di via dei Monti Tiburtini nei pressi dell’ospedale Sandro Pertini possibili rallentamenti nelle ore di maggiorin vista del ...