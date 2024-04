Traffico Roma del 16-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024) Luce Verdeben trovati all’ascoltoin aumento in entrata asulle diramazioninord eSud entrambe in coda in direzione del Graal a nord anche per lavori da sette bagni per la diramazioneSud abbiamo code a partire da Torrenova stessa situazione sulle consolare in coda verso il centro della capitale in particolare su via Flaminia dal Gra Corso Francia e su via Salaria abbiamo file per lavori da sette bagni al raccordo e poi tra via di Villa Spada e la tangenziale sul Raccordo Anulare code tra le uscite Casilina Appia in carreggiata interna in esterna rallentamenti code tra Trionfale e via di Casal Lumbroso Poi tra Casilina e Nomentana file sull’intero tratto Urbano della 24L’Aquila verso la tangenziale est sulla stessa tangenziale ...