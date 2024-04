Tpl | Gibelli Asstra | “Transizione sostenibile ‘pesa’ per 650 mln l’anno”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo in corso unacon investimenti soprattutto legati ad acquisto nuovi mezzi di trasporto che vanno dall'idrogeno all'elettrico: è unache 'cuba' 650 milioni di euro l'anno e questo impone una riflessione sul fatto che in passato questo settore non è stato considerato centrale nelle politiche pubbliche". Lo sottolinea Andrea, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.