(Di martedì 16 aprile 2024) Così il Presidente, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A 'Le nuove strade della sostenibilità' presso il Palazzo dell’Informazione "Abbiamo in corso unacon investimenti soprattutto legati ad acquisto nuovi mezzi di trasporto che vanno dall'idrogeno all'elettrico: è unache 'cuba' 650 milioni di euro l'anno e questo impone una riflessione sul fatto che

Roma, 16 apr. – (Adnkronos) – “Abbiamo in corso una transizione con investimenti soprattutto legati ad acquisto nuovi mezzi di trasporto che vanno dall’idrogeno all’elettrico: è una transizione che ... (calcioweb.eu)

Operaio muore cadendo da palazzo in ristrutturazione vicino a Mantova - Secondo i dati Inail il numero di decessi sul lavoro nella prima parte del 2024 è in aumento di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2023 ...ilfattoquotidiano

Bonus psicologo, l’Ordine: “Sedute utili ma non sufficienti, 10 milioni non bastano. L’81% ha iniziato la terapia solo grazie al fondo” - "Servono dei servizi di psicologia delle cure primarie, dei servizi di welfare in prossimità delle scuole da associare a una rete di psicoterapia garantita con finanziamento pubblico" ...ilfattoquotidiano

Tpl, Gibelli (Asstra): "Transizione sostenibile 'pesa' per 650 mln l'anno" - Così il Presidente Asstra, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A 'Le nuove strade della sostenibilità' presso il Palazzo dell’Informazione ...adnkronos