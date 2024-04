Tpl | 15 mln passeggeri al giorno e 124 mila lavoratori | Asstra espone azioni prioritarie per settore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Il contesto attuale evidenzia l’importanza strategica del Tpl, sia a livello ambientale che socioeconomico, con ricadute positive sull?intera economia nazionale, come pilastro fondamentale per la mobilità urbana e il benessere delle comunità. Lo confermano i numeri: sono 15 milioni itrasportati ogni; 124coinvolti nel; 12 miliardi il fatturato annuo delcon 33 miliardi di investimenti assorbiti nel 2023. I benefici del Tpl su ambiente, economia e occupazione sono altrettanto tangibili: 40 auto tolte dalla strada per ogni autobus; 600 per ogni metropolitana; 1.500 per ogni treno regionale. A fronte di questo impegno, ha senso ricordare che la congestione stradale costa ogni anno in Europa oltre 100 ...