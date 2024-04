Tour privati da 5 mila a 20 mila euro a persona per visitare l’Acropoli di Atene senza folla | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Un’idea controversa divide la Grecia: il governo ha deciso di offrire la possibilità didiin esclusiva, fuori dagli orari di apertura al pubblico, pagando almeno 5. Il piano, annunciato alla fine del 2023, prevedeguidati da archeologi esperti per un massimo di 20 persone in totale, divisi in 4 gruppi da 5: la visita potrà essere prenotata anche da unasola, a condizione che venga pagato il prezzo di un gruppo completo, cioè 20. Le visite saranno disponibili solo il martedì, venerdì e sabato tra le 7 e le 9 e tra le 20 e le 22, prima e dopo l’apertura al pubblico. Neanche a dirlo, proprio ...