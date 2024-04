(Di martedì 16 aprile 2024) Secondaper ilof thein programma la, ovviamente ancora le salite protagoniste, con gli uomini di classifica che si sfideranno in un altro scontro diretto. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con il programma, il palinsesto tv, l’ed i. PERCORSO Lapiù lunga di quest’edizione, c’è anche lo sconfinamento in Austria.che va tutta leggrmente in salita, poi al traguardo volante di Vipiteno, posto circa a metà gara, si va verso con il Passo del Brennero, 13,4 km al 3% di pendenza media. Un muro di 1400 metri al 7,4% al chilometro 154, poi nel finale la salita di Gnadewald, 4,5 km al 7,4% ma con punte anche al 13 ...

Il Tour of the Alps 2024 si è aperto con la vittoria del norvegese Tobias Foss . Il corridore della Ineos Granadiers ha ottenuto il primo successo della carriera in una corsa in linea (finora si era ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour of the Alps 2024 , breve corsa a tappe che si svolge all’interno del ... (oasport)

Rappresentanti Nato visitano Centro Ricerca Marittima e Stabilimento Fincantieri durante Tour in Italia - Rappresentanti Nato visitano centro ricerca marittima e stabilimento Fincantieri a Genova in occasione 75 anni Alleanza Atlantica.lanazione

Tour of The Alps 2024, tappa di oggi Salorno-Stans: orari, tv, altimetria, favoriti. Altra sfida tra i big - Seconda tappa per il Tour of the Alps 2024. Oggi in programma la Salorno-Stans, ovviamente ancora le salite protagoniste, con gli uomini di classifica che si sfideranno in un altro scontro diretto. An ...oasport

Mark Knopfler: “Ho chiuso con il live. Bob e Van Sono più tosti” - 16 apr 2024 - Il musicista racconta “One deep river”. Non tornerà in Tour: "Sono più songwriter che performer" ...rockol