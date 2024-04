Torroni e prodotti del territorio | così la pasticceria Macioce custodisce la tradizione di Alvito

Sul lungomare di Cesenatico ha inaugurato l’Art by MBT - Il sindaco Matteo Gozzoli non é voluto mancare, domenica scorsa, al taglio del nastro del nuovo “Art by MBT”, il nuovo locale al civico 97/B del lungomare Carducci che, dopo due anni, prende il posto ...livingcesenatico

Si accende una nuova insegna sul lungomare, inaugura il lounge bar: "Vogliamo restare aperti dodici mesi l'anno" - la nuova avventura imprenditoriale di Massimiliano Baldacci Torroni e di Ivan Mazzucchelli. Il locale - che come suggerisce il nome avrà un’anima art-friendly - offrirà un apericena d’autore con ...cesenatoday

Si accende una nuova insegna sul lungomare di Cesenatico - Al civico 97/B di viale Carducci inaugura domenica prossima (ore 18) l’Art by MBT, la nuova avventura imprenditoriale di Massimiliano Baldacci Torroni e di Ivan Mazzucchelli ...forli24ore