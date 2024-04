Torneo di sviluppo Uefa È l’ora del debutto per le titane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Oggi è un gran giorno per la Nazionale femminile Under 16 di San Marino. È in programma nel pomeriggio, infatti, la storico gara d’esordio per le. Nel giorno in cui prende il via ildi, organizzato proprio a San Marino. Oggi, alle 16.30, la prima sfida delle giovani biancazzurre contro la Georgia ad Acquaviva. Il cammino proseguirà poi giovedì con l’impegno contro l’Estonia (sempre alle 16.30 ad Acquaviva) e si concluderà domenica mattina alle 10 contro il Lussemburgo. Proprio un inconveniente occorso alla Nazionale del Granducato ha costretto gli organizzatori dela posticipare la gara inaugurale tra l’Estonia ed appunto il Lussemburgo, originariamente programmata alle 10.30 di oggi e spostata alle 13.30, sempre sul campo di Acquaviva. Tutte e sei le sfide del ...