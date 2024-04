Torino vieta il fumo all’aperto vicino ad altre persone anche per le sigarette elettroniche

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 16 aprile 2024) Nella delibera che modifica il regolamento di polizia urbana, varata il 15 aprile, il consiglio comunale diha introdotto il divieto di fumarecon, se in vicinanza di. Nel testo di parla di “distanza di cortesia per i fumatori”: i fumatori, infatti, non potranno fumarese ci sono, e dovranno rispettare una distanza minima di 5 metri, oppure avere l’esplicito consenso delleper fumarea loro. Rimane inoltre il divieto di fumare in presenza di bambini o di donne in gravidanza, in ogni caso: una regola che era già prevista dal regolamento. Le regole riguardano sia ...