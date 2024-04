Torino | stretta per fumare all’aperto | si dovranno rispettare nuove regole

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 aprile 2024) Una nuova normativa asta cambiando radicalmente il panorama per i fumatori, perché, dopo una riunione al Comune è stato deciso che verrà esteso il divieto di fumo anche agli spazi aperti entro un raggio di 5 metri da altre persone, a meno di un esplicito consenso. Questo divieto, approvato ieri in Sala Rossa grazie alla modifica del regolamento comunale proposta dal consigliere Radicale Silvio Viale, ha generato un dibattito acceso sulla questione del rispetto dei non fumatori e dell’educazione civica. “Fumo? Mi sposto”: lo slogan del consigliere Silvio Viale Secondo Viale, questa misura va oltre la mera considerazione sanitaria, essendo principalmente una questione culturale che promuove il rispetto reciproco e la cortesia nei confronti di chi non fuma. “Fumo? Mi sposto”, afferma il consigliere, sottolineando l’importanza di una consapevolezza diffusa sul tema ...