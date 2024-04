Tiro a segno | Preolimpico Rio 2024 | eliminate le azzurre della pistola sportiva da 25 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Non ci saranno pass per l’Italia nellada 25femminile al torneo finale di qualificazione olimpica del, in corso a Rio de Janeiro, in Brasile: le qualificazioni si rivelano un ostacolo insormontabile per le trein gara, mentre tra le otto finaliste sono quattro le atlete che si giocheranno domani due pass olimpici non nominali. Approdano alla finale di domani, infatti, quattro atlete che non sono eleggibili per il pass olimpico in questa manifestazione: aveva già centrato il pass in questa specialità, infatti, l’iraniana Haniyeh Rostamiyan, terza con 589 (23x), mentre avevano già staccato la carta olimpica nellaad aria compressa da 10l’ellenica Anna Korakaki, prima con 592 (25x), la vietnamita ...