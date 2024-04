Tipiteca | dalla signora Ida si respirano i profumi di casa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 16 aprile 2024) Caserta. A due passi dal secondo ingresso del Parco della Reggia di Caserta, troviamo una piccola bottega dove il tempo sembra essersi fermato. Un viaggio tra ricette storiche e piatti tipici di una meravigliosa terra che è la Campania. Ai fornelli la splendidaIda propone una cucinalinga fatta con gusto ed amore, piatti freschi in base alla reperibilità giornaliera e un ampio bancone gastronomico dove poter scegliere qualsivoglia pietanza da portare ao da gustare in loco. Una piccola selezione di prodotti artigianali tra cui birre, dolci da forno, miele e qualche conserva da poter acquistare. Mozzarella di Alvignano, caciocavallo di San Potito e tanto altro! Interessante particolarità è che tutti i prodotti vengono cotti al forno tra cui: pizze, focacce, torte rustiche, frittatine di pasta, mozzarella in carrozza e ...