Timore di guerre di religione

(Di martedì 16 aprile 2024) Alla trasmissione Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio ho sentito e visto dei filmati molto preoccupanti riguardo il futuro della nostra Nazione. Una moschea abusiva gestita da un violento, che ha insultato e minacciato la giornalista italiana, anche con gesto del taglio della gola, e' stato espulso, ma tornera'. Stiamo subendo troppe minacce da certi ambienti islamici. Si e' anche rischiato di fare un referendum per togliere il crocifisso dai luoghi pubblici. Temo che tra 10/15 anni in Italia scoppierannoreligiose. La cosa grave sta anche nel fatto che siamo allo sbando come politica. Se un'italiano aprisse un'attivita' abusiva, lo farebbero immediatamente chiudere con tanto di denuncia. Il sindaco di Milano non riesce a far chiudere una moschea abusiva, che potrebbe essere un ritrovo terroristico!! Noi Italiani siamo pecore e i nostri pastori stanno ...