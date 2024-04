Thuram nei big-match si accende! Occhi puntati sul derby col Milan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 aprile 2024)è tornato a segnare contro il Cagliari, dopo 7 partite di digiuno fra tutte le competizioni. Il francese ora punta alcol: in stagione ha sempre inciso nei big-IMPATTO –sta disputando una stagione incredibile con l’Inter. Nonostante un “rallentamento” primaverile, il francese ha messo a segno 11 gol e ben 11 assist. Un dato che può ancora crescere, visto che mancano 6 partite alla fine del campionato. Magari già dalla prossima sfida che vedrà l’Inter affrontare il, in unche può assegnare lo scudetto ai nerazzurri., in questa stagione, è sempre riuscito ad essere protagonista nei big-: all’andata fu suo il gol del momentaneo 2-0. Il francese ha inciso contro Napoli (1 gol), Roma ...