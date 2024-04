The miracle club | Champions | Belve o Stanlio & Ollio? La tv del 16 aprile

(Di martedì 16 aprile 2024) Per la prima serata in tv, martedì 16su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “The”. Dublino, 1967: quarant’anni dopo la sua partenza per gli Stati Uniti, Chrissie Limey torna a casa, per il funerale della madre Maureen. La comunità la accoglie con sorpresa, in particolare Lily, la migliore – amica di Maureen, ed Eileen, grande amica della stessa Chrissie. La sua partenza era avvenuta perché si erano create divisioni insanabili all’interno del gruppo. Ora, un pellegrinaggio a Lourdes potrebbe ridare la parola ad un bambino, la speranza ad Eileen e diventare soprattutto un’occasione di perdono e di riconciliazione. Su Canale5 alle 21 si potrà vedere la partita di calcio tra Barcellona e Paris Saint Germain, valida per il ritorno dei quarti di finale diLeague. Su RaiDue alle 21.20 ...

PALINSESTI 14-20 APRILE 2024 RAI1 D: Makari (2/4) R L: Il Clandestino 1°Tv M: The MIRACLE CLUB 1°Tv M: Forte e Chiara G: Europa League: ROMA-MILAN V: The Voice Generations fine S: I Migliori Anni ... (bubinoblog)

The miracle Club, un viaggio a Lourdes trasformerà alcune donne in amiche - The miracle Club, film: trama, cast con Maggie Smith e Laura Linney, dove in streaming arriva in tv dopo 4 mesi dalla sala ...dituttounpop

