The Beatles Disney+ annuncia Let It Be in streaming in versione restaurata da Peter Jackson

(Di martedì 16 aprile 2024) Dopo il documentario "Get Back", arriva inanche il film "Let It Be" sempre concome supervisore Oggihato che Let It Be, il film originale del 1970 del regista Michael Lindsay-Hogg sui, sarà distribuito in esclusiva sul'8 maggio 2024. È la prima volta che il film è disponibile dopo oltre 50 anni. Uscito per la prima volta nel maggio del 1970, nel pieno del turbinio dello scioglimento dei, Let It Be occupa ora il posto che gli spetta nella storia della band. Un tempo visto attraverso una lente oscura, il film viene ora riportato alla luce grazie al suo restauro e nel contesto delle rivelazioni fatte nella docuserie di