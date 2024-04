Test 5G dei Samsung Galaxy S24 | chiara supremazia sugli iPhone 15

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 16 aprile 2024) Gli ultimidi velocità 5G messi a punto per iS24 mettono in evidenza ladella serie top di gamma da poco lanciata. I tre top di gamma S24 standard, Plus e Ultra fanno meglio degli15, ma anche dei diretti predecessoriS23. I dati esaminati in questo approfondimento provengono da Ookla, la società proprietaria della piattaforma web Speed.net. I risultati si riferiscono ad una buona fetta dei paesi del mondo e dunque per questo motivo vanno presi in considerazione. Proprio in merito alla sua velocità 5G, iS24 hanno superato gli15 in ben quindici paesi del mondo. Tra i più importanti, ci sono la Francia, Hong Kong, ...