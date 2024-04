Tesla | i tagli non bastano | il titolo crolla ancora Capitalizzazione sotto i 500 miliardi

(Di martedì 16 aprile 2024) Ilto fino al -4% circa, portando il calo di quest’anno a circa il 38%. Grande attesa per i risultati finanziari del primo trimestre

(Adnkronos) – Elon Musk licenzia anche in Europa . Sarebbero circa 3mila i posti di lavoro che la casa automobilistica Tesla intende taglia re nello stabilimento in Germania : una quota rilevante sui ... (periodicodaily)

Il titolo è crollato fino al -4% circa, portando il calo di quest’anno a circa il 38%. Grande attesa per i risultati finanziari del primo trimestre (ilsole24ore)

Tesla: in arrivo licenziamenti per oltre il 10% dei dipendenti - In una comunicazione interna diffusa tramite email, Elon Musk ha informato il personale di Tesla di un’imminente ondata di licenziamenti.techprincess

Musk, tagli ai dipendenti: 14 mila posti in meno - Tesla sta pianificando di tagliare più del 10% della sua forza lavoro a livello globale – circa 14.000 posti. Il CEO dell'azienda, Elon Musk, ritiene che i ...tecnoandroid

Tesla Model 2: arrivano nuove conferme che il progetto è stato rinviato - Anche Electrek dice che il debutto di Tesla Model 2 è stato rinviato a data da destinarsi ...motorisumotori