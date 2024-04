Terzo settore in provincia di Salerno | progetto AssociazionixIdee | selezionati oltre quaranta enti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 aprile 2024) Grande entusiasmo per l’avvio delAssociazioneXIdee, promosso dalla Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con Banca Campania Centro del Gruppo Bcc Iccrea, e con il supporto tecnico della Fondazione Saccone. L’iniziativa, si legge in una nota, “è stata fortemente voluta dal presidente della Bcc, Camillo Catarozzo, e dal presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Federico Del Grosso, con l’obiettivo di valorizzare le idee deldelladi, mettendo in palio per la progettualità più meritevole (che si auspica frutto di una cooperazione tra più soggetti) 5 mila euro dopo un percorso di sviluppo competenze gratuito di 48 ore”. “” ha preso il via nella Sala Petrone alla presenza dei 41...