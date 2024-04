Terrorismo | Mattarella | ‘per Bachelet da combattere con valori Carta e comportamenti coerenti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La ricerca del confronto non era strada agevole e, talvolta, da taluno neppure apprezzata, in una stagione tra le più tormentate e conflittuali della storia repubblicana, dove non soltanto le parole e le ideologie si facevano più aspre, ma la violenza delle armi pretendeva di farsi strumento di lotta politica, elevando gruppi criminali a soggetto politico. In quegli anni drammatici, Vittorioesprimeva la convinzione che il rafforzamento delle istituzioni democratiche si realizzasse non attraverso lo scontro, ma con scelte ?per quanto possibile condivise- di piena e coerente attuazione dei principi della nostra Costituzione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’intitolazione a Vittoriodella sede del Csm.“La sera prima del brutale assassinio, ...