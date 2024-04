Terrore in ospedale. Aggredisce l'ex fidanzata. E poi accoltella i passanti

(Di martedì 16 aprile 2024) L’agguato fuori dall’per scagliarsi contro la ex compagna. Poi l’mento di tre persone intervenute a difenderla. Daniele Z., 22 anni, incensurato, è stato fermato dai carabinieri e dovrà rispondere di tentato omicidio. "L’avrebbe uccisa. Quel giovane era fuori di sé, gridava: io ti ammazzo", riferiscono diversi testimoni che ieri attorno alle 17 si trovavano all’ingresso dell’istituto clinico Città Studi in via Jommelli, nella zona est di Milano. Feriti un infermiere italiano di 57 anni colpito da un fendente al polpaccio, a pochi millimetri dall’arteria, un addetto alle pulizie, egiziano di 56 anni, ferito all’addome e alla coscia, e un 74enne che era al pronto soccorso insieme alla moglie, preso alla mano. Tutti e tre sono stati immediatamente soccorsi e non sono in pericolo di vita. Subito il ragazzo con in mano il coltello, di ...

