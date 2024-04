Terribile incidente sull’A1 | si schiantano addosso a un tir | muore una 21enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) È di un morto (una donna di 21 anni residente a Roma) e due feriti gravi il bilancio dell’che si è verificato poco dopo le 16 lungo la corsia nord tra Ferentino e Anagni. Un’utiliraria per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltata più volte dopo lo scontro con un tir. Una donna è deceduta mentre altre due persone sono state soccorse e trasferite in elicottero a Roma. Il traffico è stato deviato sulla Casilina e sulla Morolense fino ad Anagni; per chi proviene da Sud viene consigliata l’uscita a Frosinone in quanto, al momento, si registra una coda di circa 5 chilometri. Sul posto è atterrato un elicottero del 118 e stanno operando gli agenti della Polizia stradale di Frosinone insieme ai Vigili del Fuoco ed al personale di società Autostrade. La stradale non fornisce indicazioni e si limita a definire la situazione “molto grave”. Stando ad una ...