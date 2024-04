Terremoto Poggibonsi | “Un botto e poi la scossa | sembrava un’esplosione”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024)(Siena), 16 aprile 2024 – Una sensazione sempre terrificante, quella del. Anche per chi l’aveva già vissuta solo poche settimane fa, a fine marzo quando c’era stata qualche scossetta nella zons di Certaldo. Ladi oggi alle 19,49, con epicentroe magnitudo 3.4, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione: “Sono in corso verifiche, al momento non sono riferiti danni ma panico tra le persone”, scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Unasentita bene anche a Firenze e dintorni: “Io l’ho sentita a Novoli”, scrive un utente su Facebook, e un’altra fa eco da Campi Bisenzio. E Beatrice conferma: “Sentita bene fino in Mugello” e poi ancora Isolotto, Gavinana, in pratica tutta la città e oltre: Scandicci, Rufina. "A Radda in ...