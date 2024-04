Terremoto oggi a Siena | scossa magnitudo 3 4

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Unadidi3.4 è stata registrata alle 19.49 dall'Ingv vicino, in Toscana. L'epicentro del sisma, 16 aprile 2024, è stato localizzato a 4 km da Pbonsi, ad una profondità di 8 km. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Corriere Toscano.

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 19.49 dall'Ingv vicino Siena , in Toscana. L'epicentro del sisma oggi , 16 aprile 2024, è stato localizzato a 4 km da ... (periodicodaily)

Poggibonsi (Siena), 16 aprile 2024 – Una sensazione sempre terrificante, quella del Terremoto . Anche per chi l’aveva già vissuta solo poche settimane fa, a fine marzo quando c’era stata qualche ... (lanazione)

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 19.49 dall'Ingv vicino Siena , in Toscana. L'epicentro del sisma oggi , 16 aprile 2024, è stato localizzato a 4 km da ... (webmagazine24)

Terremoto nel calcio italiano, maxi penalizzazione e classifica stravolta - Altro Terremoto che colpisce il calcio italiano: maxi penalizzazione e classifica stravolta se dovesse passare la tesi della Procura Federale Figc Un Terremoto che stravolgerebbe il campionato in ...calciomercato

Scossa di Terremoto Magnitudo 3.4 a Poggibonsi, Siena. Dati in tempo reale. - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 si è verificata alle ore 19:49:11 del 16 aprile 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Poggibonsi (SI) nella regione Toscana. Il sisma si è verificato a ...informazione

Scossa di Terremoto, panico in provincia di Siena - Una scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente nella zona di Siena. Magnitudo 3.4 ML con epicentro a Poggibonsi. "Sono in corso verifiche, al momento non sono emersi danni ma panico tra le ...nove.firenze