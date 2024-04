Terremoto nel Senese | scossa di magnitudo 3 4 spaventa la popolazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 aprile 2024) Continua a tremare la terra in Italia. Una fortedidi3.4 è stata infatti registrata alle 19.49 nella provincia di Siena. Stando a quanto riportato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato localizzato a quattro chilometri da Poggibonsi, a una profondità di 8 chilometri. Unache è stata avvertita in modo molto chiaro dalla, con tanti utenti che hanno subito pubblicato messaggi attraverso i social per raccontare lo spavento vissuto. Ilè stato avvertito non solo in diversi comuni del, ma anche da una parte degli abitanti di Firenze. Sulla propria pagina Facebook ufficiale Eugenio Giani, il Presidente della Regione Toscana, ha aggiornato la ...