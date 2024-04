Terremoto nel Senese. Scossa da 3.4 a Poggibonsi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 aprile 2024) AGI - Undi magnitudo 3.4 è avvenuto a, in provincia di Siena, alle ore 19,49. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8 km. E' quanto è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a cose e persone. Laè stata avvertita anche a Firenze. Non risultano al momento richieste di intervento specifiche né ai vigili del fuoco né ai carabinieri a seguito deldi magnitudo 3,4 che ha avuto come epicentro un'area in piena campagna trae Castellina in Chianti. Ingv ha registrato scosse di entità minore sempre nello stesso epicentro: con magnitudo 1.4 pochi minuti alle 19.56, con 0.8 alle 20.01 e 2.2 alle 20.11.