Terremoto in Toscana | scossa di magnitudo 3 4

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 aprile 2024) Firenze, 16 aprile 2024 –diincon epicentro nel senese, a Poggibonsi. Il sisma è stato avvertito anche a Firenze e a Siena e, secondo quanto documentato dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) laè di 3.4. Il presidente della Regione Giani ha subito diramato sui canali social ufficiali che le verifiche da parte dei tecnici sono in corso e che al momento non risulterebbero feriti. In ordine temporale gli ultimi terremoti si sono registrati a Certaldo, l’ultima il 26 marzo di3, e quella precedente il 23 marzo.