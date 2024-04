Terremoto in Toscana | scossa di magnitudo 3 4 a Poggibonsi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 16 aprile 2024) Tanta paura e verifiche in corso per unadidi3.4 che è stata avvertita in provincia di Siena, in, in aperta campagna zona Castellina in Chianti a circa 4 chilometri da. La terra ha tremato intorno alle 19.49, con epicentro a 8 chilometri di profondità. «Sono in corso verifiche, al momento non sono stati riferiti danni ma panico tra le persone», ha scritto sui social il presidente di Regione Eugenio Giani. Lapiù forte è stata seguita da quelle di assestamento, che hanno dato vita a uno sciame sismico. Con1.4 pochi minuti alle 19.56, con 0.8 alle ore 20.01 e 2.2 alle ore 20.11. April 16, 2024 Leggi anche: Ancora una volta l’enorme Mass Damper ha salvato il Taipei 101 dal ...