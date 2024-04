Terremoto a Napoli | nuove scosse ai Campi Flegrei oggi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 aprile 2024) (Adnkronos) – Altre tredisi sono verificateai, nella provincia di. La prima, di magnitudo 2.0, è stata avvertita alle 3.34; la seconda, più forte, di magnitudo 2.3 alle 4.11 e l’ultima di magnitudo 2.5 alle 5.38. L’ultimo sciame sismico nella zona risale a domenica scorsa, 14 aprile, con leavvertite anche in alcuni quartieri dicome Vomero, Chiaia e Fuorigrotta, Pianura, Soccavo come riportato dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, che ha parlato di circa 25dalle 9.35 di della mattina con magnitudo tra 3.1 e 3.7. Alcuneerano state registrate già nella notte tra sabato e domenica. Intanto, per lunedì 22 aprile, è prevista la ...