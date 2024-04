Terra-erba-terra | preparare le Olimpiadi nel tennis porterà qualche giocatore a sacrificare Wimbledon?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) Il tema delle, come ogni 4 anni, ritorna ed è ciclicamente causa di parecchi dilemmi circa la preparazione dei giocatori. Sono tanti i fattori da tenere in considerazione: collocazione in calendario, superficie e distanza geografica. Ragione, quest’ultima, che soprattutto per Tokyo non è stata di grandissimo aiuto, visto l’elevatissimo numero di forfait tra infortuni, decisioni di semplicemente saltare e quant’altro. Stavolta la situazione dovrebbe essere ben diversa, fortunatamente: il luogo è centrale ed è anche tra i più noti al mondo, cioè Parigi. E in più, laè quella del Roland Garros, la stessa che si affronta durante il secondo Slam dell’anno. Finora di fatto di voci a tinte non olimpiche se ne sono levate davvero poche, come quella di Ben Shelton: l’americano sembra un fortissimo indiziato a scegliere di ...