Tentato omicidio a Napoli | due arresti della Polizia di stato

(Di martedì 16 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ritenuti gli autori deldi un 54enne, avvenuto lo scorso 29 febbraio a, Alfonso Attanasio, 25 anni, e Giuseppe Catone, 42 anni, arrestati dalladidopo le indaginiSquadra Mobile e del Commissariato Vicaria-Mercato. Il, a coltellate, avvenne in via Cesare Rosaroll, dopo una lite per vecchie ruggini tra gli arrestati e la famigliavittima, colpita all’addome e agli arti inferiori. A causa delle ferite il 54enne venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico per “cinque ferite agli arti inferiori con recinzione di alcune vene, e una all’addome, che ha recise l’intestino”. Gli indagati sono stati identificati grazie alle immagini ...

Maxi Blitz all'alba al Laurentino 38, quartiere alla periferia di Roma. Cinque persone sono finite in manette, sequestrate armi , droga , tre Rolex e 300mila euro in contanti.Continua a leggere (fanpage)

Napoli , 15 aprile 2023 – È stato accoltellato ad una festa il 31enne ricoverato questa notte in gravissime condizioni. L’uomo è in pericolo di vita per i diversi fendenti riportati durante la lite, ... (quotidiano)

Napoli, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone per omicidio aggravato - Nell’occasione la vittima è stata raggiunta da due soggetti a volto scoperto che, a bordo di due motocicli, dapprima lo hanno verbalmente offeso e, subito ...napolivillage

Lo accoltellano in strada, due arresti per Tentato omicidio - Lo offendono e lo accoltellano in strada, due arresti per Tentato omicidio: dissidi familiari dietro il raid. Le indagini della Polizia ...ilgazzettinovesuviano

Strage di Erba, è il giorno della difesa. Olindo e Rosa in aula - DALL’INVIATA A BRESCIA. Con qualche minuto di ritardo, sono entrati in aula Olindo Romano e rosa Bazzi. Ombre nella gabbia, anche questa volta, che non vogliono essere riprese dalle telecamere. Al pro ...ilsecoloxix