(Di martedì 16 aprile 2024) Bologna, 16 aprile 2024 - "È un risveglio amaro quello di stamattina alPd 'Davide Orsini'. Nella notte hannoun, forzando la serranda e danneggiando la porta di ingresso". È questo il racconto di Federicadella Federazione democratica bolognese, dopo quanto accaduto aldel Partito Democratico di viale della Repubblica 14, in zona San Donato. Secondo una prima ricostruzione, oltre ai danni subiti dserranda e dporta d'ingresso nulla sarebbe stato portato via. "Fortunatamente, l'azione tempestiva delle forze dell'ordine ha impedito al malintenzionato di portare a termine il suo intento", spiega. Visto quanto accaduto il Pd bolognese ha espresso in una nota "piena ...

Bologna , 2 aprile 2024 – Ancora una spaccata in zona universitaria (video). Questa notte, alle 3,40 è toccato alla pasticceria Belle Arti . I ladri, che non sono riusciti a entrare perché il vetro ... (ilrestodelcarlino)

Canegrate (Milano), 10 aprile 2024 – Tenta il furto di un monopattino in un villetta e, una volta scoperto, decide di darsi alla fuga ma nella direzione sbagliata, saltando senza volerlo in un ... (ilgiorno)

Tentato furto al circolo Pd, la segretaria Mazzoni: “Attacco alla nostra comunità” - Forzata la serranda e danneggiata la porta d’ingresso in zona San Donato, Federica Mazzoni: “Solidarietà al segretario del circolo Davide Orsini e a tutti gli iscritti” ...ilrestodelcarlino

Ripreso mentre urina in un parco, morde e picchia due agenti: arrestato - L’uomo è quindi stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, e anche sanzionato. I due agenti sono andati in ospedale per le medicazioni: con prognosi di 4 e 7 giorni (per ...ecodibergamo

Ruba portafogli durante veglia funebre ed utilizza carte di credito, denunciata - Ha subito un furto durante la veglia funebre per la madre. Una donna ha rubato alla figlia della defunta il portafoglio custodito nella borsetta ed ha poi utilizzato le carte di credito per fare la sp ...blogsicilia