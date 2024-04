Tenta di uccidere il figlio di 18 anni a coltellate | arrestata una donna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 aprile 2024) Una madre perde la testa e prova adilnel sonno: la polizia riesce a catturarla in tempo Le differenze culturali nel mondo incidono anche nella civiltà delle persone che vivono in un determinato posto. Vi sono luoghi in cui, ipotizzando un viaggio da turisti, sarebbe folle recarsi senza precauzioni o, comunque, troppo spensierati. Ma ve ne sono anche altri dove il tasso di criminalità è così basso che si può camminare sereni per le strade a ogni ora, in ogni momento. In tal senso sono state stipulate numerose classifiche che, facendo fede su dati certificati, hanno permesso di individuare i paesi più o meno pericolosi in tutto il pianeta. Un elenco che si basa su molti fattori con al centro dell’attenzione, in particolar modo, la media di omicidi per abitanti. Assassino armato di coltello – ...