Tensioni in Sapienza; studenti | ' ci sono fermati e feriti'

(Di martedì 16 aprile 2024) I manifestantiusciti dalla città universitaria dellain corteo ma a viale Regina Elenastati bloccati dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccontano i ragazzi della Fgc almeno tre ragazzi sarebbero statie ci sarebbero dei. "Di fronte alla mobilitazione deglidi oggi la risposta dellaè stata nuovamente un Senato Accademico blindato e la celere. L'ateneo è disposto a caricare i propripiuttosto che ascoltare le istanze di migliaia tra, ricercatori e docenti. La Rettrice si assuma le sue responsabilità: dimissioni immediate!", scrivono sui social.

Urla e spintoni degli studenti dei collettivi alla Sapienza di Roma dove stamane si è svolto il 'ControSenato' in segno di protesta per gli accordi con le università israeliane (ilgiornale)

La ministra dell’ Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha chiama to oggi, martedì 26 marzo, il capo della polizia Vittorio Pisani. I due, fa sapere Ansa, si confronteranno nei prossimi ... (open.online)

Tensioni alla Sapienza. Gli studenti: 'Ci sono fermati e feriti' - Al grido di 'Fuori la guerra dall'università' gli studenti si sono riuniti al pratone de La Sapienza e hanno iniziato a camminare in corteo per i viali dell'ateneo sotto lo sguardo attento della ...ansa

La Sapienza: dolore per la guerra, ma no al boicottaggio della ricerca - La Sapienza «rifiuta l'idea che il boicottaggio della collaborazione ... Durante le proteste ci sono stati anche attimi di tensione, quando il gruppo di manifestanti ha tentato di rompere il presidio ...msn

Gaza, manifestanti in corteo alla Sapienza: ‘Palestina libera’ - "Palestina libera" e "fuori la guerra dell'Università" gridano i manifestanti che questo pomeriggio si sono radunati sul prato della Sapienza per dire no ...lapresse